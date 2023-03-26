Металлист 1925 близок к подписанию экс-ветерана Карпат – он успел сыграть в спарринге
26 марта 2023 - Читати українською
Бывший полузащитник Карпат и ряда других клубов Андрей Ткачук может стать игроком Металлиста 1925.
Металлист 1925 провел товарищеский поединок с Чайкой 25 марта, участие в котором принял Андрей Ткачук, сообщает Sportarena.
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Игрок отыграл один тайм в спарринге. Сейчас опытный хавбек находится в клубе на просмотре, поскольку зимой разорвал соглашение с Карпатами.
Добавим, что Ткачук сыграл в 10 матчах за "львов" в этом сезоне. За свою карьеру Андрей успел поиграть за Минай, Черноморец, Ворсклу, киевский Арсенал и казахские Акжайык и Атырау.
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