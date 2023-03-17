Харьковский клуб по-особому поддержал донецкий Шахтер, который уступил Фейенорду 1:7 во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.

Подопечные Игора Йовичевича радовали в течение этого еврокубкового сезона. Но поединок против нидерландцев завершился позором.

Шахтер вылетел из еврокубков, пропустив от Фейеноорда 7 голов - Келси подсластил унижение дончан

Когда на табло засветилось 0:7, возможности потроллить не потерял Металлист 1925. "Без слов... Шахтер, идите обнимем", – написала пресс-служба харьковчан. Все бы ничего, но недавно (5 марта) "горняки" разгромили харьковчан в УПЛ именно с таким счетом.

Дуэль дончан с Фейенордом завершилась позором 1:7. Голом престижа отличился новичок Кевин Келси. Украина осталась без представителей в еврокубках.