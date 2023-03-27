Контракт Ткачука рассчитан до конца этого сезона, информирует официальный сайт харьковского клуба. За Металлист 1925 Ткачук будет выступать в футболке с 19-м номером.

Металлист 1925 близок к подписанию экс-ветерана Карпат – он успел сыграть в спарринге

Ранее опорный хавбек выступал за Полесье, Карпаты, киевский Арсенал, Ворсклу, Акжайык, Атырау, Черноморец и Минай. В УПЛ 35-летний игрок провёл 245 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

Металлист 1925 занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ после 18 сыгранных туров.

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