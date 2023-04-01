Металлист имел шанс повести в счете уже на 4 минуте – Панасенко выскочил по левому краю штрафной, но пробил намного выше ворот. Колос ответил ударом Богданова в нижний угол – Ермолов справился. Харьковчане едва не привезли курьезный гол в собственные ворота – вратарь, выбивая мяч, попал в своего же защитника, после чего снаряд полетел на угловой.

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Богданов еще дважды угрожал воротам Ермолова в первом тайме, но сперва не попал со штрафного, а затем голкипер справился с дальним выстрелом. Безбородько перед перерывом был близок к голу в ворота Металлиста, но не забил после паса Кравченко на ближнюю штангу.

После перерыва Металлист заработал право на пенальти, но Прядун не смог переиграть Волынца ударом с отметки. Наумец создал неплохой момент, когда ускорился по правому флангу, убрал защитника в штрафной, но еще один защитник в подкате не дал забить.

В итоге командам не удалось забить хотя бы гол. Металлист благодаря этой ничьей набрал 18 очков и поднялся на 14 строчку, а Колос с 24 пунктами остался шестым. Интересно, что харьковчане не могут выиграть в УПЛ уже в 12 матчах.

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