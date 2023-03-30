Металлист на своем официальном сайте сообщил, что испанец Роберто Коррал Гарсия присоединился к клубу и будет играть по 33-м номером.

Металлист усилился экс-защитником Вальядолида

Харьковчане не разглашают срок контракта. По информации Transfermarkt, Роберто Коррал присоединился на правах свободного агента, а последним его клубом была Корона Кельце.

За польский клуб 25-летний Коррал сыграл 6 матчей в текущем сезоне. За свою карьеру успел поиграть за испанские Вальядолид и Нумансию.

30-річний тренер без ліцензії п'ять місяців не програвав у Лізі 1: хто він – цей фанат Football Manager та Вест Хема?