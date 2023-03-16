Харьковский клуб продолжает серьезно лихорадить. Три подряд поражения и длительная серия без побед в УПЛ – только верхушка айсберга.

Сербский специалист Перица Огненович больше не главный тренер Металлиста, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

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По информации источника, наставника не увольняют, но он уже не исполняет обязанности главного тренера. За тренировочный процесс отвечает Руслан Фомин с помощниками. Кто выведет команду на игру следующего тура против Александрии – пока неизвестно.

Отмечается, что неубедительная игра харьковчан (два поражения после начала второго круга) связана с длительными долгами – команда не получает зарплату уже 3 месяца.

Напомним, после 17-ти туров Металлист в турнирной таблице УПЛ идет на тринадцатой строчке, набрав 16 очков. Ранее СМИ сообщали, что Александр Ярославский перестал финансировать Металлист.

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