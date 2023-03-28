Transfermarkt сообщает, что харьковский клуб подписал 25-летнего испанца. Соглашение было заключено вчера, 27 марта, его детали неизвестны. Металлист договоренности пока не подтвердил.

Металлист 1925 года подписал экс-лидера Карпат

Коррал является воспитанником Вальядолида, в структуре которого находился до 2021 года, но за основную команду провел всего 2 поединка. Однако он имеет в своем активе 102 игры за Вальядолид Б.

Последним клубом Роберто была Корона, которая идет 16-й в Экстраклясе. В Польше защитник провел 21 поединок (гол+ассист).

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