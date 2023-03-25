"Каким был Цыганков в Динамо? Молодым и энергичным игроком. Он располагался на фланге, комбинировал обеими ногами, обладал роскошным ударом. Но самое главное, это амбициозный футболист, стремящийся выйти на мировой уровень. Он делает очень качественные шаги к своей цели.

Будучи молодым игроком, в раздевалке он общался с футболистами своего возраста. Отличался профессиональным отношением. Много работал в тренажерном зале, следил за питанием, постоянно занимался с собственным тренером по физподготовке. У него были смешные моменты, хотя менталитет отличается от нашего. Он свойственный восточным странам.

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Я помню его как парня, который без проблем ладил со всеми и был одним из немногих, кто разговаривал со мной на английском. Это большая редкость для украинского игрока. Почему? В Украине, особенно в Киеве, большинство людей говорят по-русски, и очень мало общаются на английском (Соль покинул Динамо осенью 2020-го – прим). Когда я только присоединился к команде, то мог общаться с ним без особых проблем. По-видимому, это влияние семьи.

Меня не удивил переход Цыганкова в Жирону. Каждый сезон все говорили о трансфере. Его хотели клубы из Серии А и Премьер-лиги. Это был вопрос времени, когда он совершит прыжок в одну из главных европейских лиг. Цыганков оказал огромное влияние на команду, был лучшим бомбардиром и ассистентом. Команда кружилась вокруг него. Он пробивал пенальти, зарабатывал фолы...

Я очень хорошо знаю Жирону и Мичела. Много раз с ними сталкивался. Цыганкову подойдет любая схема, но лучше всего – 4-3-3 или 5-2-3. Он быстрый и проницательный вингер. Это первый шаг к тому, кем он может стать. Считаю, что Цыганков принял верное решение, перейдя сюда.

Адаптация должна была быть сложнее из-за войны? Да, но это зависит от конкретного человека. Переживания из-за войны могут вас травмировать, повлиять на эффективность игры. И наоборот, есть люди, которые прогрессируют вдвое быстрее, потому что хотят уехать в лучшее место. И Цыганков и Мудрик получили такой шанс.

100 миллионов за Мудрика? Я был очень удивлен, потому что не вижу 95 миллионов разницы между ними. Это вопрос рынка, и Жирона сделала очень хорошее движение. Уверяю, что этой разницы нет, ведь Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского Динамо, и сделал гораздо больше, чем Мудрик, только что проведший неплохой год в Шахтере. Увидим, что будет дальше, но пока он этого не показал.

Меня не удивила быстрая адаптация Цыганкова. Ведь отлично понимаю, на что он способен. Виктор владеет необходимым уровнем, чтобы играть в основе Жироны. Мичел знает это лучше меня. Он ставит его на решающие матчи, потому что Цыганков этого заслуживает. Я свидетель того, что он много работал, чтобы попасть сюда", – отметил Фран Соль, который в нынешнем сезоне Сегунды провел 26 матчей, забил 3 гола и выполнил 1 ассист.

Цыганков может похвастаться роскошной статистикой всего за 7 поединков в Испании – 3 мяча и столько же результативных передач. Воспитанник Динамо достался каталонцам за 5 млн евро.

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