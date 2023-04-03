"Думаю, здесь может быть целый перечень факторов. Надо вспомнить, что у него был коронавирус. Любые мелочи могут выбивать человека из того состояния, в котором он находится. Также изменился тренер. Шон Дайч видит другие варианты и пока это непросто.

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Насколько хорошо справлялся сменщик Миколенко Годфри? Не сказал бы, что этот футболист делает что-то феноменальное, но делает то, что до этого делал украинец. Не думаю, что были высокие ожидания от Годфри, но он более интегрирован в британский футбол. Это несмотря на то, что Виталию почти сразу удалось интегрироваться.

Миколенко будет не просто вернуть статус основного. Ему нужно стать более решительным. То, что я видел – он выходит и пытается осторожно сыграть, где-то сам боится зрелых ошибок, а они есть в оперативных действиях.

В конце концов, можно констатировать, что Миколенко состоялся в европейском футболе. Его знают, его увидели. Он начинал довольно неплохо. Он уже известен в Англии – и это очень важная вещь. На момент завершения сезона он полтора года будет в АПЛ. Это длительный срок. Относительно клубов, то он может остаться и в Чемпионшипе, потому что Эвертон – та команда, которая надолго не вылетит. Уровень амбиций и возможностей слишком сильный для того, чтобы команда играла там длительное время", – сказал Моралес в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Миколенко в текущем сезоне провел за "ирисок" 28 поединков во всех турнирах. Защитник, который ранее почти во всех матчах играл от звонка до звонка, в последних двух встречах провел на поле суммарно 7 минут. Уже сегодня, 3 апреля, украинец имеет шанс выйти против Тоттенхэма в рамках 29-го тура АПЛ. Начало встречи в 22:00.

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