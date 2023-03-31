Премьер-лига серьезно взялась за расследование нарушений финансового фэйр-плей со стороны "ирисок", сообщает Goal.

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Убытки Эвертона за трехлетний период (2018-2021) составили 372 миллиона фунтов стерлингов, что более чем втрое превышает разрешенные правилами Премьер-лиги 105 миллионов. Мерсисайдцам удалось отбить первые обвинения, списав все на последствия пандемии коронавируса. Впрочем, теперь АПЛ более тщательно проверит отчеты Эвертона. Конкуренты будут внимательно следить за этим процессом – лига получила 6 писем от разных клубов с просьбой обратить внимание на ситуацию.

"Ирискам" грозит даже снятие очков, а сейчас у Миколенко и у компании всего 2 пункта запаса над зоной вылета. АПЛ обещает принять окончательное решение до 28 мая, то есть завершения сезона.

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