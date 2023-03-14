Директор по развитию Динамо Максим Радуцкий рассказал, как защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко помог украинской армии, приобретя для нее автомобиль.

"У меня есть близкий товарищ, который занимался автопрокатом. Он со своим партнером в начале войны за копейки раздал машины для эвакуации.

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Виталий Миколенко купил один пикап и передал его на фронт", – поделился Радуцкий на своей странице в Instagram.

Добавим, что Миколенко сыграл 27 матчей за Эвертон в этом сезоне, но результативными действиями не отличался.

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