Виталий Миколенко после болезни вернулся к тренировкам, но, похоже, еще не полностью готов играть. Защитник сборной Украины начал игру с Брентфордом в запасе, а на позиции левого защитника, как и в прошлом туре, вышел Бен Годфри.

Эвертон на момент начала матча шел предпоследним в таблице АПЛ, набрав в последних трех турах всего один балл. Дела Брентфорда куда лучше – 9 место, намек на борьбу за еврокубки и невероятная 12-матчевая беспроигрышная серия, в ходе которой команда Томаса Франка отобрала очки у Арсенала, Манчестер Сити и Ливерпуля.

Эвертон начал сказочно. Уже на первой минуте Макнилл идеально точным ударом в дальний угол открыл счет. Коулмэн выносом начал атаку, Дукуре получил мяч после скидки партнера и покатил на "семерку" Эвертона, забившего свой третий гол в сезоне. Шла 35 секунда игры на Гудисон Парк.

Онана мог удвоить преимущество "ирисок" после неудачной игры Райи на выходе. Кипер Брентфорда после прострела с фланга выбил мяч на 11 метров, но хавбек Эвертона в падении не попал в ворота. Брентфорд ответил ударом Мбеумо, с которым не без проблем, но справился Пикфорд. Был шанс у Тоуни, который отклеился от защитника, однако не смог акцентированно пробить головой.

"Ириски" давили. Райя выдал два сэйва за минуту. Если удар Грея испанец обязан был брать, то после попытки Ивоби выдал мини-чудо, отразив удар с нескольких метров. Впрочем, перед перерывом Эвертон достиг своего, но сделал это очень курьезно. Пикфорд исполнил штрафной из центрального круга, Тарковски выиграл борьбу, Пиннок пытался выбить мяч, но угодил в Грея. Но счет таки не изменился – VAR увидел игру рукой. На этом первый тайм завершился. Солидное преимущество Эвертона по игре, но минимальное – по счету.

Старт второго тайма чуть не стал голевым для Брентфорда. Пикфорд удивительным образом сумел отбить мяч после удара Генри! У хозяев можно вспомнить попытку Грея, не составившую проблем для Райи. Тоуни заработал штрафной с 18-ти метров, который сам же и исполнил. Стенка и угловой, едва не оказавшийся голевым. Дуайт Макнилл снова стал героем Эвертона, выбив мяч из линии ворот.

На последние минуты в чужую штрафную пошел даже Давид Райя. Вратарь Брентфорда сумел пробить после подачи углового, но сделал это неудачно. Гудисон выдохнул.

В итоге, 1:0 – гол Макнилла на первой минуте стал единственным, а Виталий Миколенко вышел на 4 компенсированные минуты. Фирменная домашняя победа Шона Дайча. Эвертон набрал 25 очков и выбрался из зоны вылета, поднявшись сразу на 15 место. Брентфорд остался в середине таблицы и прервал свою беспроигрышную серию в АПЛ, продолжавшуюся с 23 октября.

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