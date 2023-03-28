Журналист Виктор Вацко объяснил, почему Виталий Миколенко на протяжении последних недель имел мало игровой практики.

Защитник перед поездкой в сборную Украины наиграл всего 8 минут за 2 матча с Эвертоном. Затем последовали тайм спарринга "сине-желтых" против Брентфорда и час против Англии.

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"Миколенко очень тяжело восстанавливается после ковида. Он еще не вернулся в основу Эвертона. Трудно переболел Миколенко, не выдумывайте, что Дайч имеет что-то против него. Переболел человек ковидом. Это стопроцентная информация. Считайте, инсайд", – заявил Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, до болезни Миколенко был железным игроком основы Эвертона – 27 матчей в АПЛ. Свою ближайшую встречу "ириски" проведут 3 апреля, принимая Тоттенхэм.

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