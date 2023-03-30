Итальянский клуб стремится продлить контракт с французским нападающим. Милан уже работает над новым соглашением для Оливье Жиру, которое будет рассчитано до 2024 года.

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Как сообщает SkySport, "россонери" предлагают форварду зарплату в размере 3,8 миллиона евро, а также бонусы за следующий сезон. Ожидается, что Жиру поставит свою подпись под новым контрактом в апреле. Стороны уже согласовали все важнейшие пункты.

Француз перебрался в Италию в 2021 году. Жиру помог Милану завоевать первое чемпионство за 11 лет. В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 24 матчах Серии А. В его активе восемь голов и четыре результативных передачи. Напомним, что действующее соглашение Жиру с клубом действует до 2023 года.

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