Контракт 24-летнего хавбека с "мальчишками" истекает летом. Продолжать его он не собирается и якобы стремится переехать в Италию.

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В последние месяцы агенты Ауара уже контактировали с Миланом. Сам Хуссем четко показал, что стремится присоединиться к "россонери" – франкфуртский Айнтрахт и севильский Бетис получили отказы, утверждает Calciomercato.

Итальянцы, скорее всего, не упустят возможность бесплатно подписать футболиста, который в футболке сборной Франции отмечался двумя ассистами против Украины (7:1). Недавно Ауар принял решение играть за главную команду Алжира.

Напомним, Хуссем является воспитанником Лиона. В этом сезоне из-за серьезной травмы провел всего 12 поединков, отличился голом и ассистом.

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