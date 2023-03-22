Вингер "россонери" Рафаэль Леау пока не имеет четкого видения относительно своего будущего.

Во время международной паузы представители игрока сборной Португалии и руководство миланцев проведут еще одну встречу по пролонгации действующего до 2024 года контракта, сообщает Calciomercato.

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Стороны имеют разногласия по зарплате и подписному бонусу. "Россонери" предлагают 6 миллионов евро в год и бонусы, Леау хочет сразу 7,5 млн. В переговорах клуб будут представлять Рики Массара и Паоло Мальдини. Если сотрудничество не удастся продолжить, Рафаэля могут выставить летом на продажу.

Напомним, вингер перебрался в Италию в 2019 году и стал ведущим игроком Милана – 35 матчей, 9 голов и 10 результативных передач в этом сезоне.

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