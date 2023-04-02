Наполи дома разгромно проиграл Милану (0:4) в центральном матче 28-го тура Серии А. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче-репетиции перед четвертьфинальным противостоянием Милана и Наполи в Лиге чемпионов.

Милан готов к сенсации в ЛЧ

Наполи летит к Скудетто, неприлично оторвавшись от конкурентов. Команда Лучано Спаллетти в нынешнем сезоне демонстрирует красивый и эффективный футбол. Мало кому удается создать неаполитанцам проблемы, а вот Милану удалось. Осенью "россонери" нашли противодействие и сыграли лучше Наполи, хоть и уступили по итоговым цифрам на табло.

Сегодня действующий чемпион сумел дополнить хорошую игру положительным результатом. Милан забил два гола в середине первого тайма и закрепил успех после перерыва. Интрига для Лиги чемпионов разрослась. Команды вскоре встретятся в 1/4 финала. Наполи остается фаворитом, учитывая стабильную игру по дистанции, однако Милан снова доказал, что в очных матчах имеет свои козыри.

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Леау и Диас разгромили будущего чемпиона

Милан организованно защищался, а свои моменты создавал после вспышек креатива Леау и Диаса. Пиренейцы взрывали игру рывком или финтом. Диас простил, но следующие две атаки завершились голами. Браим обыграл на фланге двоих и вывел один на один Леау – тот перекинул вратаря. Через несколько минут уже Рафаэл проскочил нескольких оппонентов и развалил структуру Наполи – Диас воспользовался подачей Беннасера.

Леау обычно разбалансирует Милан: много дает в атаке, но ломает командные связи и ленится отрабатывать без мяча. Сегодня плюсы португальца значительно перевесили минусы. Во втором тайме, когда Наполи вроде бы начал доминировать, Рафаэл убежал в контратаку и забил хороший гол. Салемакерс после эффектного соло завершил разгром будущего чемпиона.

Наполи – не Наполи, когда без Осимхена

Лучано Спаллетти сегодня вынужден был обойтись без лучшего бомбардира – Осимхен получил повреждение. Это огромная потеря для Наполи, ведь нигерийский форвард шикарно завершает атаки, а также своими перемещениями помогает партнерам создавать моменты. Вышедший вместо него Симеоне не дает столько вариантов в атаке.

В соцсетях носились со странной статистикой – Наполи к этому вечеру выиграл 100% матчей сезона без Осимхена. Но разница дала о себе знать уже на первых минутах, когда Симеоне плохо замкнул прострелы с флангов. Атакам хозяев в целом не хватало динамики. Даже при счете 0:2 неаполитанцы ничего не могли придумать. Милан грамотно размещался и блокировал все удары.

Важная победа для Милана

А когда понадобилось – подстраховал Меньян. Очень важная победа для Милана, ведь в предыдущих 10 турах "россонери" выиграли всего три матча. Нависла реальная угроза пролететь мимо ЛЧ, хотя Интер и Рома тоже раздают очки. Лацио набрал победный ход, Ювентус подтянулся даже с 15-очковым штрафом.

Милан набрал 51 балл и поднялся на третье место. Наполи – первый. С 16-очковым отрывом от конкурентов. Чемпионству ничего не угрожает, но тревожные звоночки звучат. Второе поражение за месяц для Лучано Спаллетти.