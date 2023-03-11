Итальянский клуб готовится к тому, что Златан Ибрагимович может завершить свою карьеру. Ставка на Дивока Ориджи не сработала (2 гола за 23 матча), а надеяться только на Оливье Жиру нельзя. Французу в следующем сезоне будет 37 лет.

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По информации La Gazzetta dello Sport, руководство Милана готово выделить серьезные деньги на приобретение нового нападающего будущим летом. Паоло Мальдини и его соратники уже составили список приоритетных кандидатов. На радарах "россонери" оказались Фоларин Балогун (принадлежит Арсеналу, но играет в аренде за Реймс (25 матчей, 15 голов в Лиге 1)), Джонатан Дэвид (29 матчей, 21 гол за Лилль) и Ноа Окафор (28 матчей, 10 голов за РБ (Зальцбург).

Напомним, Златан Ибрагимович почти не играл в нынешнем сезоне из-за реабилитации после травмы. 41-летний швед только в конце февраля вернулся на поле, дважды вышел на замену, результативными действиями не отличался. Лучшими бомбардирами Милана в этой кампании являются Оливье Жиру (11 голов) и Рафаэль Леау (9).

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