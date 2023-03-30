Игра молодого форварда, принадлежащего миланской команде, удовлетворила Лечче. "Желто-красные" приняли решение выкупить контракт Коломбо по завершении сезона за оговоренные 2,5 млн евро.

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Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скир, Милан не допустит полноценного перехода своего форварда и сразу же воспользуется пунктом об обратном выкупе за 3,5 млн. Таким образом, "россонери" заплатят за успешную игру своего игрока в составе другой команды.

#Lecce are ready to trigger the option to buy to sign Lorenzo #Colombo on a permanent deal from #ACMilan for €2,5M, but #Milan will use the clause of buyback for 3,5M because #Rossoneri don’t want to lose the young striker (born in 2002). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 30, 2023

Лоренцо Коломбо в текущем сезоне сыграл за Лечче в 24 матчах Серии А. В активе 21-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи.

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