"Все здесь будут стоять до конца. На*уй отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней, х*р там!" – обратился Милевский на своей странице в социальной сети Instagram к оккупантам.

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Напомним, Украина противостоит российскому нашествию уже 404 дня. 38-летний Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году.

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