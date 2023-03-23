Эрлинг Холанд – настоящий атакующий зверь, который является ночным ужасом всех голкиперов и защитников. Ему подчиняется вершина за вершиной, но есть высоты, добраться до которых кажется просто невозможным.

Гонка бомбардиров – это всегда интересно, а желание новых рекордов заставляют нападающих творить настоящие чудеса. Футбол 24 вместе с HLIBNY DAR попытаются оценить возможность перемен на пьедестале лучшего бомбардира ЛЧ в течение одного сезона.

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Рекорд Роналду

Криштиану Роналду – это футболист, который всегда выкладывался по полной и пытался быть первым во всем. Неважно, против какого соперника играла команда, португалец всегда был нацелен на ворота и пополнение своей голевой копилки.

В сезоне ЛЧ 2013/14 один из лучших футболистов всех времен установил планку, преодолеть которую пока не удавалось никому – 17 голов в течение одного сезона Лиги чемпионов. Этот показатель мог быть еще выше, но Криш пропустил последний матч группового этапа против Галатасарая и ответный матч 1/4 финала против дортмундской Боруссии.

Интересно, что самым близким к этому рекорду был сам Роналду – в сезоне 2015/16 ему удалось забить 16 голов. Бензема и Левандовски смогли взять высоту в 15 голов, а вечный конкурент Криштиану Месси сумел отличиться лишь в 14 голов.

Ранее побитие этого рекорда выглядело чем-то на грани фантастики, пока не появился Холланд – форвард, который способен на все.

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Голевой скачок норвежца

В отличие от рекордного сезона Криштиану, на стадии группового этапа Эрлинг был довольно скромным – всего 5 забитых мячей. Казалось, что норвежцу придется поработать для звания лучшего бомбардира, а о новых рекордах речь вообще не шла.

Впрочем, только одного матча хватило Холланду, чтобы возглавить таблицу бомбардиров и снова заговорить о рекордах. Забить 5 голов в ответном матче 1/8 финала ЛЧ – такое случается крайне редко.

Конечно, РБ Лейпциг практически даровал Сити голы в том матче, но подвергать сомнению бомбардирский талант норвежца не будет никто. Каждый раз он интуитивно оказывался в нужном месте, а такое чутье называть случайностью просто неуместно.

Продолжение немецкой истории

Впрочем, путь Холланда к новому рекорду будет как минимум тернист – на пути Сити стала мюнхенская Бавария. Ребята Нагельсманна не могут похвастаться надежной обороной, но устроить такое же избиение, как в противостоянии в РБ Лейпциг, у Холланда точно не получится.

Если предположить, что Сити удастся дойти до финала, Эрлингу лишь для повтора достижения Роналду придется забивать 1,4 гола за матч. Если учесть уровень соперников и отдачу команд на этой стадии, то этот показатель кажется просто нереальным. Но вряд ли Холланд между тренировками сидит и тратит время на какие-нибудь подсчеты.

Каждый раз, когда он выходит на поле, все математические предыстории идут на задний план. Повторение рекорда Роналду пока выглядит невыполнимой задачей, но далеко не факт, что это не мотивирует Холланда на очередной сюрприз для футбольного мира.