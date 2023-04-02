"Я был в туалете в перерыве матча, а все утро мне было плохо. Я люблю это, люблю футбол, люблю играть, люблю тренироваться. Когда все так происходит, не существует ничего лучшего. Я играю уверенно, чувствую себя в форме. Забивать и отдавать голевые передачи – это идеально.

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Я считаю, что мы хорошо начали игру. Проигрывали со счетом 1:0, и вы не боитесь худшего, но чувствуете, что будет тяжело. Думаю, что мы блестяще ответили и были великолепны, особенно во втором тайме", – цитирует Грилиша Daily Mail.

27-летний вингер забил один гол и записал в свой актив ассист во встрече против Ливерпуля. Напомним, что в активе Джека Грилиша в 22 матчах АПЛ четыре гола и пять результативных передач.

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