"Мне не нравятся сравнения Мудрика с Неймаром": Рябоконь назвал топ-3 мировых звезд, на которых похож вингер Челси
Бывший наставник Десны Александр Рябоконь вспомнил период, когда за его команду выступал Михаил Мудрик.
"Нам был нужен агрессивный, быстрый, дриблинговый, молодой левый нападающий. Он был скромным и спокойным, тренировался от рассвета до заката. Под моим руководством он физически рос и становился увереннее с каждым матчем.
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Мне не нравятся сравнения Мудрика с Неймаром, потому что в своей лучшей форме он больше похож на Габриэла Мартинелли, Винисиуса Жуниора или Килиана Мбаппе. Он использует свою скорость и технику, чтобы создавать голы из ничего", – цитирует Рябоконя Evening Standard.
Напомним, Мудрик выступал за Десну в 2020 году и провел за черниговцев 10 матчей (результативными действиями не отличался).
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