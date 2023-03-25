"Нам был нужен агрессивный, быстрый, дриблинговый, молодой левый нападающий. Он был скромным и спокойным, тренировался от рассвета до заката. Под моим руководством он физически рос и становился увереннее с каждым матчем.

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Мне не нравятся сравнения Мудрика с Неймаром, потому что в своей лучшей форме он больше похож на Габриэла Мартинелли, Винисиуса Жуниора или Килиана Мбаппе. Он использует свою скорость и технику, чтобы создавать голы из ничего", – цитирует Рябоконя Evening Standard.

Напомним, Мудрик выступал за Десну в 2020 году и провел за черниговцев 10 матчей (результативными действиями не отличался).

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