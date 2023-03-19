"Костакурта может оставить этот рекорд себе, мне он не нужен (смеется). На самом деле я горжусь тем, что вхожу в историю Милана, потому что это великий клуб с великим прошлым. С игроками, которые творили удивительные вещи, и то, что мое имя тоже там много значит для меня. К сожалению, этот гол не принес очков, чего я очень хотел. Я гордился тем, что впервые был капитаном Милана, но игра пошла совсем не так, как мы хотели.

Я чувствовал себя на поле очень хорошо, хотя не выходил в старте 14 месяцев. Главное – быть в хорошей форме. Если я буду чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, то все еще могу играть, я не сомневаюсь в себе.

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Перед матчем Беннасер подошел ко мне в раздевалке и сказал, что хочет отдать повязку капитана мне. Я ответил: "Хорошо, я сниму с тебя давление и позволю тебе сосредоточиться на игре".

Думаю, что мой первый пенальти тоже был хорошим, но кипер совершил фантастический сейв. Когда у меня появился второй шанс, я подумал, что затолкаю этот мяч в сетку, даже если мне придется отправить туда и вратаря.

Я могу объяснить разницу между прошлым и нынешним сезонами. Одно дело, когда ты хочешь стать чемпионом Италии, и совсем другое, когда ты уже стал им. Я был в этой ситуации раньше. Если ты чемпион, то каждый соперник выходит против тебя как на финал. Они заранее делают на нас пометки в календаре.

В прошлом сезоне все было по-другому, а теперь на нас лишнее давление в каждом матчем. Это нормально, когда вы боретесь за трофеи. Вы должны быть готовы, потому что все хотят победить чемпионов. Посмотрите на Удинезе, как они праздновали голы. Как будто они забили в финале кубка.

У этой команды нет опыта игры в статусе чемпиона Италии, поэтому мы видели эти взлеты и падения. Мы не всегда были на вершине. Это не оправдание, это объяснение разницы между победителями и неудачниками", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

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