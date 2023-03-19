"Мне не жалко его": Кроос высказался по поводу ситуации с Азаром в Реале
Полузащитник Реала Тони Кроос не стал защищать своего одноклубника Эдена Азара, у которого нет постоянной игровой практики.
"Конечно, он оказался в сложной ситуации, но в футболе жалость неуместна. Я не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Можно жалеть людей, у которых жизнь гораздо хуже, чем у него. Мне не жалко его.
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Дело не в деньгах, я не жалею никого в мире футбола. В конце концов все частично виноваты в его ситуации. Я очень хорошо знаю Эдена, мы проводим много времени вместе. Но я жалею людей, имеющих много проблем, чего нельзя сказать об Азаре", – сказал немец в интервью Eleven Sports.
Напомним, что бельгиец провел за Реал всего 7 матчей этого сезона, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Текущий контракт Азара с мадридским клубом заканчивается в июле 2024 года.
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