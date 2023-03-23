"На самом деле такой информации не слышал, в СМИ не читал, что был интерес со стороны украинских грандов. Мы знаем, что грузинские игроки – частые гости в украинском первенстве. Сейчас в Шахтер тоже перешел наш игрок (Гочолейшвили – прим.). Украинский чемпионат – одно из сильнейших первенств.

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Сейчас ситуация меняется. После Кварацхелии многие европейские гранды и команды из топ-чемпионатов стали иначе смотреть на грузинский рынок, на игроков. Уже есть интерес со стороны итальянских клубов, поэтому вполне возможно, что в следующем сезоне увидим некоторые трансферы грузинских игроков, которые могут оказаться в Италии или другом топ-чемпионате", – заявил Дгебуадзе в интервью Футбол 24.

Напомним, Хвича перебрался в Наполи из Динамо Батуми за 11,5 миллиона евро. Его трансферная стоимость уже выросла до 85 миллионов, ведь он проводит роскошный сезон – 30 матчей, 14 голов и 16 ассистов.

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