Козловский на своей странице на Facebook прошелся по журналисту Михаилу Спиваковскому, раскритиковав его инсайды относительно Руха. Вспомнил Григорий Петрович и Виктора Леоненко: "С таким полетом фантазии и до уровня Бурбаса можно упасть. Ниже – только коты Леоненко со своими инсайдами".

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Леоненко же не смог пройти мимо критики в свой адрес. "Тут Козловский упомянул моих котов. Могу скромно ответить. Мне кажется, мои коты популярнее Руха. А если серьезно, Козловский, давай я найду тебе тренера, может начнешь выигрывать", – сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, что Рух сейчас находится в опасной зоне и рискует вылететь из УПЛ – команда занимает 14 место с 17 очками в активе. На днях львовский клуб сменил тренера, назначив Виталия Пономарёва, который до этого работал с командой U-19.

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