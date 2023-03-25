"Лучший легионер УПЛ прямо сейчас – это Кане. Да, он лишь один раз вышел на поле после зимней паузы, но по таланту именно он лучший.

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Если говорить за все время, то Срна, несомненно. Человек едва ли не на протяжении десятилетий был вторым в мире после Дани Алвеса на позиции правого латераля. Это супер.

А насчет тех, кто не полностью раскрылся в УПЛ... Не хочу называть очевидных игроков. Например, в Шахтере были очень талантливые бразильцы, такие как Элано, Бернард. Те, кто видел Бернарда в Атлетико Минейро, понимают, что в Украине это был совсем другой футболист. Здесь он играть не хотел", – рассказал Моралес в эфире "ТаТоТаке".

Напомним, Кане выступает за Ворсклу с сентября 2018 года. С апреля прошлого года на правах аренды играл за китайский Циндао Хайню (забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 23 матчах). Зимой 22-летний малиец вернулся в УПЛ и провел пока лишь 1 поединок. Контракт Ибрахима с "зелено-белыми" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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