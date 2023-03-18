Моуринью назвал фаворита Лиги чемпионов – ответ разозлит фанатов его экс-клуба
Наставник Ромы Жозе Моуринью лаконично высказался по поводу главного претендента на триумф в ЛЧ сезона 2022/23.
"Есть клуб, который близок моему сердцу, и тренер, являющийся моим другом. Реал Мадрид – величественный, Карло Анчелотти – тоже.
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Надеюсь, они продолжат в том же духе, чтобы выиграть в финальном матче", – цитирует Моуринью talkSport. Это португалец сказал перед жребием, когда не знал, что "бланкос" сойдутся с Челси, тоже его бывшей командой.
Еще два экс-клуба Жозе тоже будут играть между собой. Речь идет о Бенфике и Интере, с которыми он работал в 2000 и 2008-2010 годах соответственно.
Заметим, первые четвертьфинальные поединки состоятся 11-12 апреля, ответные матчи запланированы на 18-19.
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