"Есть клуб, который близок моему сердцу, и тренер, являющийся моим другом. Реал Мадрид – величественный, Карло Анчелотти – тоже.

Реал – Челси: Мудрик двумя словами описал жребий Лиги чемпионов

Надеюсь, они продолжат в том же духе, чтобы выиграть в финальном матче", – цитирует Моуринью talkSport. Это португалец сказал перед жребием, когда не знал, что "бланкос" сойдутся с Челси, тоже его бывшей командой.

Еще два экс-клуба Жозе тоже будут играть между собой. Речь идет о Бенфике и Интере, с которыми он работал в 2000 и 2008-2010 годах соответственно.

Заметим, первые четвертьфинальные поединки состоятся 11-12 апреля, ответные матчи запланированы на 18-19.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Мудрик против Лунина, мегабитва для Гвардиолы