Летом 2024-го контракт 60-летнего португальца с "джалоросси" завершится. Моуринью не настроен вносить коррективы, несмотря на предложения, полученные от других клубов и даже сборных.

Рома планирует заменить Моуринью – руководство нацелилось на экс-тренера Ювентуса и Интера

По информации Correre dello Sport, Жозе основательно оценил все варианты и решил продолжить свое путешествие с Ромой, как и предусматривает соглашение. Специалист планирует вскоре встретиться с руководством, чтобы обсудить стратегию на следующий сезон.

Напомним, Моуринью перебрался в столицу Италии летом 2021-го, подписав с Ромой контракт на три года. Уже в первом сезоне во главе "волков" португалец выиграл Лигу конференций, став первым менеджером, побеждавшим во всех еврокубковых турнирах.

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