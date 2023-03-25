"В первом тайме с Брентфордом сыграла четверка защитников, которая выйдет в основе против Англии? Я считаю, что это оптимальный вариант, ведь Забарный не готов. А в первом тайме в обороне появились игроки, которые имеют лучшие кондиции и форму.

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Сваток сейчас более спокойный, чем Попов. Защитник СК Днепр-1 всегда играет на своем уровне и редко проваливает игру. А Попов – это игрок настроения. В одном матче он может себя проявить ярко, а в другом – наошибаться на несколько игр вперед.

Тем более, Сваток сумел еще и отметиться голом в спарринге с Брентфордом. Защитник СК Днепр-1 сейчас лидер своей команды. Поэтому я считаю, что мы увидели основную четверку защитников на матч с Англией", – поделился Федорчук в интервью Українському футболу.

Добавим, что уже завтра, 26 марта, сборная Украины начнет свой путь в отборе к Евро-2024 матчем против Англии на Уэмбли, начало в 19:00.

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