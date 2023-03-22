Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов. Накануне "сине-желтые" в Лондоне начали подготовку к матчу против Англии в отборе на чемпионат Европы-2024.

– Михаил Мудрик тяжело начал в Челси. Вы его давно знаете. Как он справляется, мотивирован ли?

– Михаил – это талант. Я считаю, что весь потенциал, который он должен показать, еще впереди. Уверен, что через несколько месяцев Михаил будет на ключевых ролях в АПЛ. Это очень хороший футболист, он мотивирован и хочет сыграть на Уэмбли. Мы должны ценить таких бриллиантов, доверять им, они должны чувствовать себя важными игроками для национальной сборной и Челси. Эта мотивация должна дать ему уверенность в выступлениях в Челси.

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– Как чувствует себя сборная Украины на старте этого сбора? Как вы справляетесь с работой и что значит для вас сыграть на Уэмбли?

– Я считаю, что эта игра на Уэмбли – это матч всей страны, а не только игроков. Спасибо вашему народу, что помогаете нам в этой войне с врагом. Для нас очень важна поддержка каждого. Спасибо каждому британцу, что нас поддерживаете. Это матч за наших бойцов, которые стоят. Мы понимаем, что то, что сейчас происходит в Украине, – очень страшно. Мы должны порадовать их своей игрой, результатом и дать надежду нашей стране. Дать людям эмоции, которых нашему народу сейчас не хватает.

– Я видел нескольких патриотически настроенных украинцев в Лондоне. Ожидаете ли вы их поддержки?

– Да, мы рассчитываем на людей, которые поддержат нас. Каждая поддержка очень важна для нас. Думаю, матч на Уэмбли будет при дружеской атмосфере на трибунах, но на поле будет бой.

– У вас есть игроки с опытом выступлений в Англии – Зинченко, Ярмоленко, Миколенко. Трудно ли сейчас в сборной Украины создавать эту "атмосферу нормальности", учитывая то, что происходит дома?

– Наши ребята – Зинченко, Миколенко, Забарный – они очень профессиональные, эмоциональные ребята, очень поддерживающие страну. Они мотивированы – это лидеры нашей сборной, пример для всех спортсменов. Буду доволен, если бы в будущем футболисты нашей сборной пополнили состав клубов Премьер-лиги.

– Зинченко вышел в Арсенале на более высокий уровень и демонстрирует лучший футбол в карьере. Насколько это поможет добиться результата?

– Интеллект Зинченко – главный прогресс и нашей команды, и футбола в целом. Футбол становится лучше, когда есть футболисты с интеллектом уровня Зинченко. Это фантастика. Он мне очень нравится. Если таких игроков будет больше, футбол будет лучше.

– Мудрик на позиции центрфорварда в матче с Англией, учитывая проблемы Яремчука. Рассматриваете ли такой вариант?

– Понимаете, я думаю, что этот вопрос уместнее ближе к игре с Англией. У нас еще есть игра с Брентфордом, в которой мы посмотрим на состояние игроков, их связи, понимание игры, и после этого будем готовиться в Англию. Всё может быть. Мудрик может сыграть там, у него есть качества центрфорварда. Всё может быть.

– Какая в целом кадровая ситуация в сборной и, в частности, с Ефимом Коноплей?

– Забарный не сможет сыграть с Англией, он не готов. Мы побеседовали с врачами и решили, что его нельзя использовать в этом матче. У Андрея Ярмоленко есть давнее повреждение, пока тренируется не в общей группе. Все возможно время еще есть. Есть простуда у Сидорчука и Цыганкова, но думаю, что еще день, и все будет хорошо.

Ситуация с Коноплей. Он позвонил после игры с Фейенордом, сказал, что есть проблема и он не может работать на 100%. Я дал ему время посоветоваться с врачами и сказал, что приму любое его решение. Он сказал, что хочет воспользоваться паузой и восстановиться. Нет никаких проблем, мы вызвали Дениса Мирошниченко.

– Добавляют ли все трудности уверенности вам и команде? Этот груз, эта ситуация, в которой оказалась Украина.

– Нелегко, но думаю, что это нашим воинам на передовой нелегко. А нам добираться на игру, восстанавливаться – на этот вопрос даже не нужно отвечать. Мы должны быть готовы и мотивированы на 100%, потому что играем с командой Англии, которая, по моему мнению, входит в топ-5 мира. Этот матч очень важен, мы должны все отбросить и сосредоточиться на 100% на нем в это непростое время.

– Вы упомянули бойцов на передовой. Украина пойдет в футбольный бой. На эти даты есть товарищеские матчи России. Что вы думаете о тех странах, которые согласились играть с агрессорами?

– Считаю, что эти страны, согласившиеся играть с Россией, поддерживают то, что страна-агрессор делает в Украине. Мы не должны обращать на них внимания. И на эту Россию, меньше говорить о них. Считаю, что они не заслуживают того, чтобы о них говорили.

– Тысяча билетов украинским беженцам. Что вы думаете об этом?

– Очень хороший шаг. Шаг, объединяющий наши государства. Благодарю вас за поддержку Украины, за то, что вы с нами. Сейчас для нас нет более родной страны, чем Великобритания. Большое спасибо вашему народу за то, что вы на всех уровнях поддерживаете Украину, ее народ, ее футбол. Большое спасибо, – подытожил Руслан Ротань.

Напомним, отбор к Евро-2024 для "сине-желтых" стартует в воскресенье, 26 марта. Поединок Англия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.