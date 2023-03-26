"Зинченко? Он очень мне помогает. Он мне очень нравится. Мы часто шутим про Арсенал, Челси, какого цвета Лондон.

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Но он мне нравится, этот парень очень смешной и очень добрый. Мы всегда проводим время позитивно. Какого цвета Лондон? Синий", – поделился Мудрик в комментарии SkySports.

Напомним, что Михаил зимой присоединился к Челси, выступающему в синих цветах, тогда как Зинченко является игроком "красного" Арсенала. Именно Александр сейчас претендует на чемпионство, опережая Манчестер Сити на 8 очков, тогда как Челси застрял в середине турнирной таблицы.

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