"Руслан Ротань – тренер с идеями и четким видением игры, и он, очевидно, был лучшим вариантом на этот один матч сборной Украины. Лучшим, потому что единственным. К Ротаню не может быть никаких претензий по качеству его тренерской мысли, но есть один момент, который его подводит: умение добывать результат.

"Украине победа нужна больше": обладатель ЗМ извинился перед фанатами Англии за возможное поражение Саутгейта и Ко

Это, на самом деле, ключевой момент становления любого тренера. Без результата стать на самом деле сильным сложно. Могут быть лучшие в мире тренировки, теории и понимание ситуаций, даже построение игры может быть, однако если все это не приводит к результату, то является второстепенным.

Легко было бы присоединиться к компании хейтеров Ротаня-тренера, хотя, на самом деле, в его работе есть много интересных моментов. Он прекрасно подходил для работы в молодежной сборной, у него были успехи (не столько в плане результата, а толкования футбола для молодежи), но он естественно захотел двигаться вперед. В молодежной сборной трудно стать по-настоящему главным тренером. Задача побеждать там глубоко второстепенна. А выигрывать нужно, потому что ты лучше всего готов, а не потому что хочешь выиграть. Иначе получится молодежка Петракова.

Первые матчи Александрии показали, что Ротаню далеко до становления в качестве главного тренера. Но это было очевидно, учитывая то, что он сначала хочет научить команду играть в свой футбол, а потом уже думать о результате. Это выглядит очень длительным процессом, который может не быть осуществимым до конца. По карьере Ротаня-тренера есть только один вопрос: интересно получится ли у него, ведь у него есть мысли и идеи. Однако ему не обойтись без решимости Ротаня-футболиста периода Рамоса, а не того, кто бежал из Динамо из-за обид.

Если возвращаться к этому матчу против Англии, то Украина не будет выглядеть ужасно. Она может даже выиграет процент владения мячом и создаст неприятные ситуации для соперника, а Мудрик может провести свой лучший матч в Англии при поддержке Зинченко. Однако с достижением результата будут проблемы. Нет ни одного способа, которым Украина может защититься на стандартах против Кейна и Магуайра. Можно еще добавить, что нет ни одного способа, которым Миколенко сможет остановить Сака, нет ни одного способа, которым центральные хавбеки встретят Беллингема, когда он начнет движение с мячом, но Англия свои результаты добывает на стандартах.

Украина не должна провалиться в игровом и моральном плане, но и не должна получить результат, который станет легендарным. Хотя...." – написал Бойко в своем Telegram-канале.

Напомним, поединок против Англии состоится уже сегодня, 26 марта, и стартует в 19:00.

Англия – Украина: анонс матча отбора на Евро-2024