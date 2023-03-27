"Мудрик ничего не сделал в этой игре, а он один из их лучших футболистов.

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Думаю, он был таким неэффективным только потому, что играл против Уокера", – цитирует Пирса talkSport.

Напомним, сборная Украины уступила Англии со счетом 0:2. Мудрик вышел в основе, провел на поле 61 минуту и был заменен на Виктора Цыганкова.

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