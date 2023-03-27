"Мудрик ничего не сделал против Англии": легенда "Трех львов" попытался оправдать беззубую игру вингера Челси
27 марта 2023 - Читати українською
Знаменитый экс-защитник сборной Англии Стюарт Пирс прокомментировал выступление Михаила Мудрика в матче против британцев.
завершено
"Мудрик ничего не сделал в этой игре, а он один из их лучших футболистов.
Англия – Украина: стали известны лучший и худший игроки "сине-желтых"
Думаю, он был таким неэффективным только потому, что играл против Уокера", – цитирует Пирса talkSport.
Напомним, сборная Украины уступила Англии со счетом 0:2. Мудрик вышел в основе, провел на поле 61 минуту и был заменен на Виктора Цыганкова.
Англия спокойно переиграла Украину – эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, печальный старт отбора Евро-2024
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter