Мудрик стал рекордсменом на своей позиции – украинец оказался в символической сборной АПЛ
Вингер Челси Михаил Мудрик стал частью символической команды сезона по версии Squawka.
Издание Squawka подготовило команду из игроков АПЛ сезона 2022/23, которая состоит из самых быстрых игроков на своих позициях.
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Так, место в воротах досталось вратарю Саутгемптона Базуну (32,62 км/ч), четверка защиты – Далот (Манчестер Юнайтед, 35,76 км/ч), Айер, (Брентфорд, 35,53 км/ч), Мингс (Астон Вилла, 34,98 км/ч), Тирни (Арсенал, 35,99 км/ч).
В полузащите нашлось место Михаилу Мудрику (Челси, 36,63 км/ч). Украинцу составили компанию Гордон (Ньюкасл, 36,61 км/ч), Матеуш Нуньеш (Вулверхэмптон, 36,32 км/ч) и Денис Закария (Челси, 36,09 км/ч). Пару форвардов составили Дарвин Нуньес (Ливерпуль, 36,53 км/ч), Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест, 36,7 км/ч).
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