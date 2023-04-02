Полузащитник "синих" Михаил Мудрик старается не делать трагедии после очередной неудачи в АПЛ.

Накануне Челси на своем поле уступил Астон Вилле со счетом 0:2. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел в основе и провел на поле 57 минут. Наш соотечественник запомнился двумя выходами один на один, которые, однако, не сумел реализовать.

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После игры фанатский акаут Мудрика в Instagram опубликовал фото Михаила с грустным эмодзи. Вингер Челси сделал репост фотографии к себе в сториз, подписав ее: "Всегда есть чему учиться, всегда есть желание совершенствоваться".

Напомним, после перехода в стан лондонцев украинский вингер провел за "синих" 8 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу.

Челси после 29-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ на одиннадцатой строчке, набрав 38 очков.

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