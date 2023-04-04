Авторитетное издание The Athletic рассказало о проблемах, с которыми столкнулись игроки английского клуба из-за раздутого состава команды.

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"Логистика размещения такой большой группы в повседневном тренировочном центре команды была ужасной. Раздевалки были переоборудованы, но некоторое время игрокам приходилось переодеваться в свою экипировку в коридоре снаружи, поскольку для них просто не хватало места. В частности, это касалось новичков команды таких, как Михаил Мудрик и Нони Мадуэке. В тренировочном центре настолько было тесно, что им приходилось сидеть на полу во время разговоров с тренером", – говорится в статье.

Напомним, украинец провел за Челси восемь игр, в которых отметился одной результативной передачей. В матче против Астон Виллы Мудрик провел 57 минут и запомнился двумя потерянными выходами один на один.

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