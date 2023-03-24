Совладелец Челси Тодд Бели одобрил идею организовать поединок в поддержку Украины в войне против России.

С соответствующей просьбой обратилась организация "Football for Ukraine", созданная Александром Зинченко и частью которой является Андрей Шевченко. Американец согласился, утверждает Evening Standard.

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Это будет "матч всех звезд" в американском стиле. Полный состав команд пока неизвестен, но точно будут играть Зинченко, Михаил Мудрик, Илья Забарный и Виталий Миколенко. Поединок должен пройти в начале августа перед стартом АПЛ.

"Football for Ukraine" с ее намерениями, кроме Челси, уже поддержали Фонд Арсенала, Puma, Nike и Common Goal. В планах организации провести ряд футбольных мероприятий для сбора средств на поддержку Украины и напоминания о жестокой войне, развязанной Россией.

Напомним, ранее клуб Михаила Мудрика устно согласился провести поединок с Шахтером на Донбасс Арене, когда Донецк снова вернется под контроль Украины.

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