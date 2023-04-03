"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR разбирает отставку Грэма Поттера из Челси за неделю до четвертьфинального противостояния с Реалом в Лиге чемпионов.

Челси официально объявил об отставке Поттера

Приглашение Поттера в топ-клуб уже выглядело рискованным решением. Его футбол имеет достаточно идей и необходимый уровень доминирования, но труден для построения. Тренеру нужно время, чтобы понять возможности футболистов, а футболистам нужно время, чтобы научиться воплощать сложный план на поле.

Единственный вариант реализовать Поттера – довериться и закрыть глаза на первые неудачи. В противном случае не стоило увольнять Тухеля. Челси начинал правильно: выписал тренеру 5-летний контракт, выразил полное доверие и взял спортивного директора (Пола Уинстенли), который в Брайтоне находил Поттеру игроков. Осталось ждать.

Тодд Бёли не выдержал, и ставка на Поттера из очень рискованной превратилась в совершенно проигрышную. Новый владелец Челси забросил деньги (21 миллион фунтов клаусулы для Брайтона + зарплата в 12 млн) и амбиции на "зеро", но ушел из казино до того, как шарик остановился на рулетке.

Если не принимать во внимание особенности тренера, план проекта и все принятые ранее решения, то увольнение Поттера кажется логичным. Грэм – худший тренер в новейшей истории Челси. Команда с ним выиграла всего 12 матчей из 31, набирала в среднем 1,42 очка за игру и упала с 6 места АПЛ на 11-е. Еще и давила зимняя закупка на 300 миллионов.

Игра также оставляла желать лучшего. В январе-феврале Челси выдал серию ужасающих матчей, выглядя хуже аутсайдеров АПЛ. Нет четкой картины игры, состав, позиции футболистов и схемы постоянно меняются. Тренер нагружает игроков сложными задачами, которые они не в состоянии выполнить. Поттер пока что проваливается.

Но в чем смысл увольнения сейчас? Когда Челси потерял все варианты запрыгнуть в топ-4, когда результаты до конца сезона не имеют никакого значения. Или, может, Тодд Бёли считает, что с ассистентом Поттера (командой будет руководить Бруно Сальтор) больше шансов переиграть Ливерпуль и пройти Реал в Лиге чемпионов?

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Если идея была в том, чтобы (зачем-то) встряхнуть команду на финиш сезона и успокоить болельщиков, нужно было подготовить новый проект с новым тренером. К примеру, пригласить Конте, умеющего наладить результаты в короткие сроки. Смешно, но мотивация была бы понятна. Сейчас мотивация не понятна. Челси даже не сделал революцию – все ассистенты Поттера остались на должностях.

Подожди до лета и оцени динамику. А динамика таки положительная: три подряд победы, невезение с Эвертоном и поражение при хорошей игре с Астон Виллой. Если бы Мудрик реализовал те два момента – увольнения не было бы? Идиотизм.

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От такого поведения футбольных функционеров хочется орать. Не только поклонникам Челси – всем людям со здравым смыслом. Это даже не случай Баварии, которая реально борется за требл, готовит заблаговременно замену и рискует только деньгами (Тухель не хуже Нагельсманна, а кто придет в Челси?).

Тодд Бёли выставил себя профаном в футболе. Он не понимает, как работают процессы. Системный тренер, молодые футболисты на большие контракты... все, как книга пишет что считается модным. Где-то что-то слышал, а что дальше делать – не знает.

От такого босса можно ожидать чего угодно. Например, летней продажи Мудрика. Неужели это кого-то удивит? Отдать 70 миллионов, увидеть пять бледных матчей с тремя упущенными супершансами и разочароваться. Это в духе Тодда Бёли.

К тому же неизвестно, как у Михаила сложится с новым тренером. Украинец проходит трудную адаптацию, однако Поттер все равно ему доверял и искал новую роль. Нагельсманн, которого сейчас активно сватают в Челси, тоже помешан на экспериментах, но резервистам дает минимальные шансы. И вообще не любит работать с большим составом в отличие от Поттера.

Кроме этого, следующий тренер не будет ходить на задних лапках перед Бёли. Поттер, возможно, чувствовал себя в долгу за полученный шанс и видел обязанностью сделать все, чтобы интегрировать дорогую молодежь. Нагельсманн, Почеттино или Луис Энрике – специалисты с авторитетом, которые будут принимать решения исключительно из своих взглядов.

Мудрик попал в архаичную среду. Добрый король обложил себя умными советниками, обещает процветание, дарит деньги и говорит правильные вещи. Но действует нелогично, ведь никаких последствий: казна бездонная, престол никуда не денется. Если что-то не так, назначил виновного – и на гильотину под крики восторженной публики.

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