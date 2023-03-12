Мурал Ярославского возле стадиона Металлиста подвергся патриотическому "вандализму" – фото дня
Болельщики харьковской команды решили обновить изображение скандального президента.
Изображение Александра Ярославского на мурале возле стадиона Металлиста претерпело существенные изменения. Президенту харьковского клуба дорисовали балаклаву.
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К слову, ранее Роберто Моралес заявлял, что Ярославский перестал финансировать Металлист и шансы на его возвращение невысоки.
Напомним, накануне Металлист уступил Ингульцу (1:2), потерпев уже второе поражение после возобновления чемпионата.
После 17-ти туров команда Перицы Огненовича идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатой, набрав 16 очков.
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