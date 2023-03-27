"Для меня стало открытием то, что в составе Украины на поле вышли 7 "музыкантов" и только 3 человека, которые готовы "носить рояль". Так не должно быть. Все вышли играть на рояле в матче против Англии на Уэмбли. И нам очень четко объяснили, какого уровня у нас "музыканты". Что же касается тех, кто пытался носить рояль, то они свою миссию выполнили.

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Лучший игрок матча – Сваток, который вышел на поле и делал то что он умеет. Он бился за результат, и это было заметно. Я не могу сказать, что это лучший футболист в Украине, который может сыграть на позиции центрального защитника, но так выпала судьба, что он дебютировал в официальном поединке на Уэмбли. И то что он мог делать, он делал.

Есть Миколенко, который насколько мог, настолько и пытался отбирать мяч у Сака. И насколько мог он ему и противостоял. Но он один, и ему было очень сложно. Остальные футболисты вышли поиграть "на рояле". В матче с такой командой как сборная Англия мы должны были с задницы не слезать. Я не смотрел количество подкатов в этом матче, но я считаю, что их должно было быть больше в десять раз", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

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