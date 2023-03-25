"Мы готовились целую неделю, чтобы не разочаровать наших болельщиков. Хотели повторить нашу игру образца чемпионата мира, кроме финала. Мы очень счастливы. Это хороший первый шаг, но в группе еще много матчей.

Дубль Мбаппе в видеообзоре матча Франция – Нидерланды – 4:0

Дебют в роли капитана? Я продолжал делать свою работу, помогал команде и был решительным. Теперь стараюсь еще больше думать о команде. В этот раз все сработало, но это только начало пути", – приводит слова Мбаппе GFFN.

Напомним, звезда ПСЖ оформил дубль и вышел на пятую строчку бомбардиров в истории сборной Франции (67 матчей, 38 голов). До рекорда Оливье Жиру еще 15 мячей, но нападающий Милана также продолжает выступать за "Ле бле".

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