"Мы находимся так высоко благодаря ему": Унион поздравил с днём рождения водителя клубного автобуса
Берлинский Унион выпустил "вирусное" поздравление водителя клубного автобуса Мартина Шефтера.
Главными действующими лицами футбола, как правило, являются игроки, тренер, помощники тренера, руководство клуба и, возможно, спонсоры. Но в стане немецкого Униона так не считают. Берлинский клуб решил поздравить с днём рождения водителя клубного автобуса Мартина Шефтера. Видео соответствующего поздравление Унион разместил у себя в Твиттере.
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Ни один клуб мира не может игнорировать тот факт, что половина сезонных матчей играются на выезде. И каждому клубу нужен тот, кто будет безопасно возить команду на гостевые матчи и обратно.
Поздравление Мартина Шефтера уже стало хитом не только среди болельщиков, но и игроков Униона. Почти вся команда отметила видео "лайками". Клуб отметил: "Он – король дорог и заслуживает большего. Мы его обожаем. В том числе благодаря Мартину мы находимся там, где находимся".
Напомним, Унион занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Урса Фишера отстаёт от лидера – дортмундской Боруссии – на 5 очков.
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