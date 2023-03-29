Главными действующими лицами футбола, как правило, являются игроки, тренер, помощники тренера, руководство клуба и, возможно, спонсоры. Но в стане немецкого Униона так не считают. Берлинский клуб решил поздравить с днём рождения водителя клубного автобуса Мартина Шефтера. Видео соответствующего поздравление Унион разместил у себя в Твиттере.

Обмен роскошными голами в видеообзоре матча Унион Берлин – Унион Сент-Жилуаз – 3:3

Ни один клуб мира не может игнорировать тот факт, что половина сезонных матчей играются на выезде. И каждому клубу нужен тот, кто будет безопасно возить команду на гостевые матчи и обратно.

Поздравление Мартина Шефтера уже стало хитом не только среди болельщиков, но и игроков Униона. Почти вся команда отметила видео "лайками". Клуб отметил: "Он – король дорог и заслуживает большего. Мы его обожаем. В том числе благодаря Мартину мы находимся там, где находимся".

Напомним, Унион занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Урса Фишера отстаёт от лидера – дортмундской Боруссии – на 5 очков.

Фрайбург в добавленное время упустил победу над Майнцом и отпустил Унион Берлин в отрыв