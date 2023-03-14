"Мне не хватает матчей, пребывания на поле, ощущение важности. Когда ты чувствуешь себя важным, у тебя есть уверенность, с тобой болельщики, и тогда все легче.

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Я хочу получать удовольствие на поле. Тренировки хорошие, но то, что держит нас в тонусе, – это игры. Надеюсь, что смогу что-нибудь сделать. Посмотрим, получится ли сыграть в конце сезона. Я должен показать тренеру на тренировке, что он может на меня рассчитывать. Мое объяснение, почему не на поле? Потому что есть товарищи, которые играют хорошо, команда выигрывает, поэтому это трудно изменить. Я, наверное, заслуживаю меньше в глазах Анчелотти, чем другие. Вы должны спросить его.

Между нами есть уважение, но я не скажу, что мы разговариваем друг с другом. Правда в том, что мы не разговариваем друг с другом. Но я настаиваю на том, что уважение будет всегда, даже если больше не сыграю. Я должен уважать такого тренера за то, что он представляет в футболе и что он сделал в своей карьере", – цитирует вингера Реала Marca.

Напомним, что Эден Азар провел за Реал всего 7 матчей в этом сезоне, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его текущий контракт с мадридским клубом истекает в июле 2024 года.

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