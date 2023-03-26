"Нам удалось подписать некоторых из лучших футболистов мира, которые пожелали играть за ПСЖ, имея при этом предложения от других команд. Мы работаем над тем, чтобы их сохранить. Проанализируем свои действия и посмотрим, как продолжить развитие.

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Мы не собираемся совершать ошибки. Летом увидим, как сбалансировать состав. Меня не волнует трансферное окно. И я очень горжусь молодыми звездами, такими как Эль Шадай Битшиабу, Уоррен Заир-Эмери", – приводит слова президента парижан Marca.

Как известно, руководство ПСЖ пытается продлить контракт с Лео Месси. Между клубом и аргентинской звездой переговоры идут очень медленно. Не так много шансов, что Нассеру Аль-Хелаифе удастся уговорить Месси остаться в столице Франции.

Напомним, ПСЖ снова вылетел из Лиги чемпионов задолго до финала, уступив Баварии в 1/8. Максимальное достижение парижан в ЛЧ – финал 2019/20 и поражение от той же Баварии.

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