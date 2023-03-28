"Я благодарю Бога, что смог достичь всего в футболе. Благодарю всех моих товарищей по команде за эти замечательные подарки, которые они мне подарили. Тренерский штаб, Чики (Тапиа – глава Ассоциации футбола Аргентины) всегда были на нашей стороне во всем, и мы всегда действовали наилучшим образом.

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Теперь я должен наслаждаться временем, которое мне осталось в футболе, я не знаю, сколько это будет продолжаться, и наслаждаться тем, чем я занимался всегда, как делал на протяжении всей своей карьеры.

Как уже говорил на днях, мы переживаем очень красивый, особенный момент. Нам удалось вернуться и провести первый матч после того, как мы стали чемпионами мира, в Аргентине. Мы получаем множество знаков внимания. Мы много раз возвращались, чтобы сыграть в отборочных матчах, товарищеских матчах, турнирах, но на этот раз, после того как мы стали чемпионами, все по-другому мы чувствуем, и аргентинцы всегда показывают нам это.

Многие люди по всему миру были рады за нас, за меня, рады тому, что мы стали чемпионами мира и потому, что снова привезли Кубок в Южную Америку. Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что мне кажется, мы все еще не до конца осознаем, что значит быть чемпионами мира", – цитирует нападающего TyC Sports.

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