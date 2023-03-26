"На что смотришь, придурок?": скандал с Месси на ЧМ-2022 получил продолжение – кадры, которых до сих пор не видели
Позорное поведение Лео Месси во время чемпионата мира в Катаре увековечено на пленке.
Сборная Аргентины на проходившем в Катаре чемпионате мира запомнилась не только волевой победой, но и скандалами. Звезда команды Лео Месси после матча с Нидерландами сорвался, не сдержав свой гнев.
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Во время флеш-интервью аргентинец увидел, как на него смотрит нападающий нидерландцев Ваут Вегхорст. Месси ничего лучшего не придумал, чем сказать: "На что ты смотришь, придурок? Возвращайся туда, болван. Возвращайся, именно так".
Кадры позорного поведения аргентинца облетели мир, а теперь еще и попали в фильм Written in the Stars, который вышел под эгидой ФИФА. На опубликованных новых фрагментах видна реакция Вегхорста. Игрок нидерландской сборной испепеляет взглядом Месси.
Напомним, четвертьфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами отличился большим количеством столкновений и провокаций. Команда Скалони завоевала путевку в полуфинал только в результате серии пенальти. За свое поведение Лео Месси извинился, обосновав все большим напряжением.
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