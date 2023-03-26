Позорное поведение Лео Месси во время чемпионата мира в Катаре увековечено на пленке.

Сборная Аргентины на проходившем в Катаре чемпионате мира запомнилась не только волевой победой, но и скандалами. Звезда команды Лео Месси после матча с Нидерландами сорвался, не сдержав свой гнев.

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Во время флеш-интервью аргентинец увидел, как на него смотрит нападающий нидерландцев Ваут Вегхорст. Месси ничего лучшего не придумал, чем сказать: "На что ты смотришь, придурок? Возвращайся туда, болван. Возвращайся, именно так".

Кадры позорного поведения аргентинца облетели мир, а теперь еще и попали в фильм Written in the Stars, который вышел под эгидой ФИФА. На опубликованных новых фрагментах видна реакция Вегхорста. Игрок нидерландской сборной испепеляет взглядом Месси.

Se conoció el detrás de escena del “Qué mirás bobo?”. (Acá va una parte)



Es parte de “Written in the Stars, la película oficial del Mundial de Qatar 2022, que ofrece imágenes inéditas. Está en #FIFA + pic.twitter.com/PlnQog7y94 — Veronica Brunati (@verobrunati) March 26, 2023

Напомним, четвертьфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами отличился большим количеством столкновений и провокаций. Команда Скалони завоевала путевку в полуфинал только в результате серии пенальти. За свое поведение Лео Месси извинился, обосновав все большим напряжением.

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