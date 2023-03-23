"Лишний игрок в сборной Украины? Никто не понимает, на каком основании вызвали Коноплянку. Именно об этом игроке все говорят и не понимают, что происходит. Хорошо, что у Коноплянки такой характер, что он над этими проблемами не заморачивается.

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Кого зря не вызвали? Трудно сказать, кого не хватает. Состав нормальный. Конопля из-за травмы отсутствует. Главное, чтобы здоровые были", – поделился Франков в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Коноплянку последний раз вызывали в сборную Украины еще в марте 2021 года, но тогда Евгений не появлялся на поле. В общем, хавбек отыграл 86 матчей за "сине-желтых", забив 21 гол, один из которых – в ворота сборной Англии.

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