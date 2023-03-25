"Мы знаем Евгения и его лучшие качества. У него большой опыт, он провел за сборную много матчей и забил много голов, тем более на Уэмбли он уже забивал Англии.

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Как человек он очень веселый для коллектива, как футболист – очень сильный. Он важный игрок, как и каждый, кто приехал в сборную. Если его вызвали, значит, на него рассчитывают", – сказал Малиновский в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Коноплянку последний раз вызывали в сборную Украины еще в марте 2021 года, но тогда Евгений не появлялся на поле. В общем, он сыграл за "сине-желтых" 86 матчей, забив 21 гол, один из которых – в ворота сборной Англии. На этих сбораз вингер Краковии уже успел отыграть 45 минут в спарринге с дублем Брентфорда.

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